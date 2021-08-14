Дан Балан не встояв перед запальним хітом Вєрки Сердючки, кинувшись танцювати на публіці

На одній з фан-сторінок 42-річного молдавського артиста, який два сезони був тренером в "Голосі країни", опублікували цікаві кадри, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Судячи з усього, це фрагмент з вищезгаданого пісенного шоу. Поряд з Баланом перебували співачка Тіна Кароль (з якою йому ще зовсім недавно приписували роман), шоумен Юрій Горбунов, виконавець Дмитро Монатік і гуморист Юрій Ткач.

Всі п'ятеро танцювали під пісню Сердючки "Все будет хорошо", явно кайфуючи від процесу. Дан стояв поруч з Тіною. Спочатку він обіймав її за талію, але потім в якийсь момент вона відвернулася від нього до Горбунова, що відразу ж викликало питання у їхніх фанатів.

"Ніч суперхітів😻 🔥", - так підписав кадри автор поста.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Ну які запальнички😊"

"Це було феєрично🔥 🔥 🔥 😍"

"Танцювати вони всі вміють"

"Дивно, що Тіна відвернулася від Дана до Юри... І потім Дан пішов взагалі... Напевно образився... - вона на Дана повернулася на словах "є надія вийти заміж за принца"

Нагадаємо, Кароль розкуто скинула піджак, виблискуючи декольте в металевому топі: "У-у, нічого така"

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль вперше розповіла про нові почуття: "я хочу любові»

Також Politeka повідомляла, що Тіну Кароль з чоловіком застали в дивних позах просто на вулиці: "працьовите кошеня..."