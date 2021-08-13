Певец и бывший тренер шоу "Голос країни" Дан Балан засветился на закрытом мероприятии во время концерта

Популярный артист прекратил вести Инстаграм более месяца назад, поэтому поклонники ищут кадры с ним в сети. Поскольку Дан предпочел заняться карьерой и написанием новых композиций, он решил избегать лишнего внимания.

Недавно на закрытом вечере Дан выступил со своей командой и отметился весьма ярким выступлением в Одессе с двумя красавицами-блондинками. Причем серия кадров, представленных на фан-аккаунте вызвала бурную реакцию у аудитории Дана:

«😍 Данчика много не бывает!😍; Love you Bro😍; Самая любимая песня 👏; Класс, крутой певец!!! 👏 Очень талантливый, спасибо вам за ваши песни и настроение!!!; Супер! Настоящий! Живчик👌😍✊; Супер песня и исполнитель; Я бы тоже хотела...; И снова видео с мероприятия…они бесконечные🤤; Энергия бьет через край👏».

Отметим, что у Тины Кароль раннее выступлениее в Одессе незадалось. Концерт Тины должен был начаться в 23:00,однако певица вышла на сцену только около полуночи, когда дождь немного поутих.

Артистке пришлось петь на сцене в лужах, а в руках она держала полотенце, которым вытиралась от дождя и накрывала голову. Аппаратура была накрыта полиэтиленом, но периодически фонила.

Кароль решила, что выступать в таких условиях – это не уважать себя и зрителя. Исполнив пять-шесть песен, она ушла со словами: «Я уважаю себя и вас. Я так петь не могу. На этом концерт окончен».

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