Дан Балан не устоял перед зажигательным хитом Верки Сердючки, кинувшись плясать на публике

На одной из фан-страничек 42-летнего молдавского артиста, который два сезона был тренером в "Голосі країни", опубликовали любопытные кадры, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Судя по всему, это фрагмент из вышеупомянутого песенного шоу. Рядо с Баланом находились певица Тина Кароль (с которой ему еще совсем недавно приписывали роман), шоумен Юрий Горбунов, исполнитель Дмитрий Монатик и юморист Юрий Ткач.

Все пятеро танцевали под песню Сердючки "Все будет хорошо", явно кайфуя от процесса. Дан стоял рядом с Тиной. Сначала он приобнимал ее за талию, но затем в какой-то момент она отвернулась от него к Горбунову, что сразу же вызвало вопросы у их фанатов.

"Ночь суперхитов 😻🔥", - так подписал кадры автор поста.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Ну какие зажигалочки😊"

"Это было феерично🔥🔥🔥😍"

"Танцевать они все умеют"

"Странно, что Тина отвернулась от Дана к Юре... И потом Дан ушел вообще... Наверное обиделся... - она на Дана повернулась на словах "есть Надежда выйти замуж за принца"

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