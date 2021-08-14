Настя Каменських з чоловіком Потапом весело проводять час зі своїми сусідами - Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим, та й привід зібратися прекрасний

Співачка поділилася свіжими кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, на яких засвітила початок вечірки, передає Politeka.net. Судячи з антуражу, захід присвячений народженню майбутнього малюка в Осадчої з Горбуновим.

Традиція влаштовувати бейбі шауер - вечірку для майбутньої матері - прийшла до нас із США. Селебріті з радістю підхопили ідею і вже жодна поважаюча себе зірка не відмовиться покликати близьких і друзів, щоб розділити з ними цю радість. Так само, як правило, на подібних вечірках майбутні батьки розкривають стать дитини.

Каменських показала накритий великий стіл під навісом і милу фото-зону в оранжево-зелених тонах з написом "Oh baby".

Також в приціл її камери потрапив чоловік Потап з келихом, і сама господиня будинку - Осадча. Боса Катя в білій сукні без бретелей з квітковим принтом і віночком на голові позувала на плетеному кріслі, і прямо світилася від щастя.

"Ой, Катя красива...", - не втрималася Каменських.

Трохи пізніше Настя зняла Горбунова, у всьому білому, танцюючого в передчутті відмінної вечірки.

Зазначимо, Потап з Каменських і Осадча з Горбуновим є сусідами. Їх особняки знаходяться в селищі Романків, недалеко від Конча-Заспи, і стоять практично впритул.

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