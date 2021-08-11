Популярная украинская певица Настя Каменских откровенно рассказала, как изменилось ее отношение к диете и здоровому образу жизни
Звезда поделилась новым откровенным постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, в прошлом у Каменских были проблемы с лишним весом, однако в какой-то момент певица начала серьезно работать над собой и перешла на здоровый образ жизни. В новом посте Настя призналась, что в тот период была очень строга к себе.
«Объемы уменьшаются, кг уходят — отлично, я довольна! + 1 см или даже +0,5 кг - и все. Я себя, как жестокий критик, просто уничтожаю. Начинаю искать недостатки, ругать себя, не принимать свое тело и как следствие саму себя. И от этого внутреннее состояние - только хуже», - рассказала певица.
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Она добавила, что сейчас пришла к балансу, при котором она следит за фигурой, однако делает это не настолько категорично.
«В моей жизни все так же спорт, сбалансированное питание и желание идти к целям! Но при этом я не корю себя за лишние см в объеме или пару кг. За съеденный и не “отработанный” в зале десерт. Мой баланс состоит в принятии. Той, какой я есть сегодня», - подчеркнула Каменских.
На новом фото она позировала в бледно желтом наряде с плотным верхом, напоминающим корсет. Певица сидела за столиком ресторана с бокалом в руке и с роскошным видом на горы за спиной.
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