Украинский исполнитель и продюсер Потап продолжает наслаждаться отдыхом совместно со своей любимой женой Настей Каменских
Как передает Politeka.net, парочка активно путешествует, не забывая при этом делиться новостями с поклонниками. В этот раз в Инстаграм Потапа появилось их совместное фото. Загорелая Каменских прижалась к поседевшему и заросшему в отпуске Потапу. Он же скрыл лицо за солнцезащитными очками.
«Золотое время», - подписал фото Потап.
В комментариях парочке оставили массу восторженных слов. Также совместное фото заставило поклонников вновь заговорить о возможном пополнении в звездной семье.
«Красивые человечки! Кайфушные», «Зайчики», «Хорошего отдыха», «Потап, береги Настю», «Надеюсь, Настя уже беременна», «Идеальная пара», «Какая Настя хорошенькая», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Потап и Настя долгое время скрывали свои отношения от публики. О своем романе они признались только накануне свадьбы.
Напомним, что Потап показал, как развлекается на отдыхе за границей: «Брутальность…».
А еще Politeka писала, что Каменских устроила горячую битву купальников, победитель "Голосу країни" заценил: "Ей все идет".
Также Politeka сообщала, что Каменских рассказала, что любит делать по утрам: "Для меня это как медитация".