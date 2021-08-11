Украинский исполнитель и продюсер Потап продолжает наслаждаться отдыхом совместно со своей любимой женой Настей Каменских

Как передает Politeka.net, парочка активно путешествует, не забывая при этом делиться новостями с поклонниками. В этот раз в Инстаграм Потапа появилось их совместное фото. Загорелая Каменских прижалась к поседевшему и заросшему в отпуске Потапу. Он же скрыл лицо за солнцезащитными очками.

«Золотое время», - подписал фото Потап.

В комментариях парочке оставили массу восторженных слов. Также совместное фото заставило поклонников вновь заговорить о возможном пополнении в звездной семье.

«Красивые человечки! Кайфушные», «Зайчики», «Хорошего отдыха», «Потап, береги Настю», «Надеюсь, Настя уже беременна», «Идеальная пара», «Какая Настя хорошенькая», - пишут пользователи сети.

Как известно, Потап и Настя долгое время скрывали свои отношения от публики. О своем романе они признались только накануне свадьбы.

Напомним, что Потап показал, как развлекается на отдыхе за границей: «Брутальность…».

А еще Politeka писала, что Каменских устроила горячую битву купальников, победитель "Голосу країни" заценил: "Ей все идет".

Также Politeka сообщала, что Каменских рассказала, что любит делать по утрам: "Для меня это как медитация".