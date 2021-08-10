Український виконавець і продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав, як насолоджується відпочинком за кордоном

Як передає Politeka.net, в Instagram артиста з'явилося свіже фото з відпустки, де він відпочиває зі своєю дружиною Настею Каменських.

На фото задоволений Потап позував на катері в сонцезахисних окулярах. Особливу увагу привернула сива борода виконавця, яку зазвичай він збриває. У відпустці, судячи з усього, Потап вирішив розслабитися і показати, як сильно він посивів. Як відомо, нещодавно артист відзначив своє 40-річчя.

"Добре себе почуваю!",- підписав фото артист.

У коментарях Потапу залишили масу приємних слів. Багатьом сивина артиста припала до смаку.

"Вай, який", "Прекрасного відпочинку», "Ні, ну харе відпочивати", "що за красапета?", "Не голіться! Брутальність вам пасує)", "Красивий і щасливий))) так тримати!", "Італійський або іспанський мачо. Мені подобається", "Все так само з бородою, не переконали», - пишуть користувачі Мережі.

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