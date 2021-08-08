Відомий музичний продюсер Потап (Олексій Потапенко) зробив відверту заяву

Як передає Politeka.net, Потап є відомим музичним продюсером і виконавцем. Також він є генеральним директором продюсерського цента "MOZGI" разом з Іриною Горовою. У 2019-му році Потап зізнався, що одружився на популярній співачці Насті Каменських, з якою раніше у них був дует.

Артист активно веде соціальні мережі і часто радує передплатником моментами зі свого життя. На цей раз він виклав нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Потап і Настя Каменських відпочивають на катері.

"Ми любимо своє життя і поважаємо територію один одного, кожна секунда, яку ми проводимо разом, робить нас сильнішими і наші почуття глибше, люблю тебе, моя Королева веснянок!", зізнався у своїх почуттях Потап.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Які красиві слова", "Приклад щасливого сімейного життя", "Король і його королева", "Любіть один одного на століття".

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