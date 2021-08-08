Известный музыкальный продюсер Потап (Алексей Потапенко) сделал откровенное заявление

Как передает Politeka.net, Потап является известным музыкальным продюсером и исполнителем. Также он является генеральным директором продюсерского цента "MOZGI" вместе с Ириной Горовой. В 2019-ом году Потап признался, что женился на популярной певице Насте Каменских, с которой раньше у них был дуэт.

Артист активно ведет социальные сети и часто радует подписчиком моментами из своей жизни. На этот раз он выложил новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Потап и Настя Каменских отдыхают на катере.

"Мы любим свою жизнь и уважаем территорию друг друга, каждая секунда, которую мы проводим вместе, делает нас сильнее и наши чувства глубже, люблю тебя, моя Королева Веснушек!", признался в своих чувствах Потап.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Какие красивые слова", "Пример счастливой семейной жизни", "Король и его королева", "Любите друг друга на века".

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