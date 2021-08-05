Продюсер и рэпер Потап с певицей Настей Каменских насмешили кадрами, показав, как весело отдыхают в Хорватии большой компанией

Так, 40-летний артист отправился в Хорватию вместе с возлюбленной, тещей и их общей подругой, бывшей супругой Позитива Аней Андрийчук. В Сети появились кадры, как их шумная компания проводит вечера на курорте, передает Politeka.net.

Аня решила "подколоть" Потапа, задав каверзный вопрос. Муж Каменских не растерялся, а устроил целую "клоунаду", чем повеселил своих женщин.

"Покажи обновки!", - попросила его подруга.

Загорелый Потап в желтой рубашке и с модным разноцветным браслетом на руке повыпендривался перед камерой: "Еее, бейби..."

"А теперь расскажи, кто купил?", - не отставала от него девушка.

"Я живу за счет женщин. Они платят за удовольствие быть со мной..., - покуражился продюсер и добавил, - Анька купила!"

"И ведь это правда!", - вклинилась Каменских, которая все это время смеялась за кадром.

"Нам всегда очень весело вместе. Люблю дарить подарки", - призналась Андрийчук в подписи.

До этого в Сети показали, как троица веселится на яхте, обсуждая сплетни, о том, что Аня "уведет Потапа у Насти".

"Что, Настенька, поздно будет потом", - в шутку прокомментировал рэпер.

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