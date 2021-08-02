Экс-супруга музыканта Алексея Завгороднего (Позитива) Анна Андрийчук рассказала о своих необычных ритуалах
Несколько дней назад Анна отправилась на отдых вместе с лучшей подругой Настей Каменских, ее мамой и другом Потапом. Теперь дизайнер часто радует кадрами в сети, рассказывает об отдыхе и не забывает хвастаться фигурой.
Причем под пляжными кадрами, на которых Анна позировала в бикини, она рассказала о важнейших ритуалах.
По словам Анны, из-за жизни в мегаполисе мы достаточно часто чувствуем перевозбуждение нервной системы, раздражение и результат этого - полный дисбаланс.
Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением: «У нас в Одессе…»
Экс-жена Позитива в коротеньком платье пустилась в отрыв с Каменских на курорте: "Что не день, то праздник"
Мощный взрыв в шахте на Донбассе, выжили не все: в ГСЧС раскрыли подробности трагедии
Григорий Решетник раскрыл, почему Мишина и Эллерт не смогли быть вместе: «У них…»
Редчайшее фото юной "супруги" Олега Винника всплыло в Сети, невозможно не влюбиться: "Узнали?"
"Дома, в Киеве, я каждый вечер принимаю ванную с морской солью (покупаю в аптеке), ведь соленая вода обладает магической силой, она полностью очищает от негатива, наполняет энергией, успокаивает и исцеляет, возвращает ощущение спокойствия и гармонии", - пишет Анна.
Также она добавляет, что для усиленного эффекта можно зажечь свечи и благовонию (она чистит пространство в целом). А кому тяжело и не нравится лежать в ванной, хочется сбежать, то можно просто взять с собой ноутбук/планшет/телефон, включить любимый сериал или приятную музыку.
"В любом случае, найдите свою идеальную «формулу» этой процедуры, ведь энергия воды просто необходима в нашей жизни" - рассказала Анна секрет успешного отдыха дома.
Напомним, бывшая жена Позитива в дерзком мини ушла в отрыв, не устоял даже Потап: "Ого…"
Как сообщала Politeka, экс-супруга Позитива вместе с Каменских померилась в бикини формами "как у Ким"
Также Politeka писала, что Анна Андрийчук в платье с впечатляющим декольте прогулялась по Киеву: "Какая же ты Кармелита"