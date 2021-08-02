Экс-супруга музыканта Алексея Завгороднего (Позитива) Анна Андрийчук рассказала о своих необычных ритуалах

Несколько дней назад Анна отправилась на отдых вместе с лучшей подругой Настей Каменских, ее мамой и другом Потапом. Теперь дизайнер часто радует кадрами в сети, рассказывает об отдыхе и не забывает хвастаться фигурой.

Причем под пляжными кадрами, на которых Анна позировала в бикини, она рассказала о важнейших ритуалах.

По словам Анны, из-за жизни в мегаполисе мы достаточно часто чувствуем перевозбуждение нервной системы, раздражение и результат этого - полный дисбаланс.

"Дома, в Киеве, я каждый вечер принимаю ванную с морской солью (покупаю в аптеке), ведь соленая вода обладает магической силой, она полностью очищает от негатива, наполняет энергией, успокаивает и исцеляет, возвращает ощущение спокойствия и гармонии", - пишет Анна.

Также она добавляет, что для усиленного эффекта можно зажечь свечи и благовонию (она чистит пространство в целом). А кому тяжело и не нравится лежать в ванной, хочется сбежать, то можно просто взять с собой ноутбук/планшет/телефон, включить любимый сериал или приятную музыку.

"В любом случае, найдите свою идеальную «формулу» этой процедуры, ведь энергия воды просто необходима в нашей жизни" - рассказала Анна секрет успешного отдыха дома.

Напомним, бывшая жена Позитива в дерзком мини ушла в отрыв, не устоял даже Потап: "Ого…"

Как сообщала Politeka, экс-супруга Позитива вместе с Каменских померилась в бикини формами "как у Ким"

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