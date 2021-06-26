Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук рассказала, что когда-то занималась гимнастикой

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена Позитива Анна Андрийчук, которая долго скрывала развод с мужем-артистом, поделилась своими воспоминаниями из детства и дала совет украинкам. Девушка опубликовала в своем Instagram эффектное фото с занятий гимнастикой, на котором впечатлила не только идеальными формами, но и смелостью.

На новом снимке Анна запечатлена в зале, она сидит на гимнастическом кольце на высоте, как будто паря над полом, и все это у зеркала. Девушка снята со спины, на ней черный облегающий спортивный наряд с белыми носочками, а волосы собраны в тугой хвост.

В подписи к фотографии Андрийчук написала: "Мало кто знает, но я с 5 до 16 лет занималась художественной гимнастикой. Вспоминаю, как не очень веселый период в жизни. пока все дети гуляли, я сидела в спортивном зале. Каждый день после школы сразу на тренировку по пять часов (минимум). О лагерях летних вообще молчу, были только спортивные. Я много лет не занималась ничем приближенным, что мне бы напоминало о гимнастике. Ходила даже на бокс, но агрессивные виды спорта не для меня. Пока что. Были. Но Ольга Лисенко вернула мне любовь к растяжке. Хожу на занятия с удовольствием. Ведь растяжка – это легкость, свобода движения тела, мышечный тонус, уверенность в себе и кошачья гибкость. Милые девушки, я вам так советую такие занятия. В следующий раз покажем мой шпагат".

Напомним, Позитив не оценил откровений бывшей супруги Анны Андрийчук после развода: "То, что она сделала...".

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