Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Анна Андрійчук висловилася з приводу свого розлучення з артистом

Під час появи на світському заході Анна зустрілася з Катериною Осадчою, яка встигла взяти невелике інтерв'ю і розпитати про головну тему в житті дизайнера, яку вона довго не наважувалася зачіпати. Не так давно пара Анни і Олексія оголосила про завершення своїх 15-річних відносин.

"Перш ніж відкрити двері в Нове життя, потрібно відпустити минуле", всіма нами улюблена фраза 😉

Розмова про особисте завжди непроста і тому Раніше я уникала розмови про це. Може здатися, що бесіда мені давалася легко, але насправді я дуже хвилювалася, адже про такі речі говорити завжди складно ☺ ️ але спасибі Каті @ Kosadcha, що допомогла мені відкритися ☺

В черговий раз переконалася, що важливо проживати свої емоції і почуття, говорити про них. Якщо ви теж переживаєте складні зміни або розрив відносин, то пам'ятайте, що все буде добре 🙂 🙌 🏽 🔥 це ваше життя! Не бійтеся змін, слухайте себе і живіть з вдячністю. Відпускайте минуле з повагою і любов'ю 🙂 » - написала Анна, звертаючись до фанатів.

"Моя крихта; magic woman; Анютааа; все краще попереду! Все буде🌈♥️😍; Сильно; натхненник🙌 розумничка; попереду буде ще крутіше; лапочка; яка ви красива; сьогодні подивилася інтерв'ю, ви прям дуже і дуже добре виглядали, я звернула увагу як легко і чітко відповідали навіть на самі непрості питання; Аня ти така Ракета; ти супер, трималася; попереду все тільки найкраще!!!».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розлучення Олексія Завгородного і подруги Насті Каменських Анни Андрійчук. Пара довго приховувала розрив, але недавно вони все ж зізналися, що розлучилися. У своєму мікроблозі в Instagram Аня нещодавно показала кілька яскравих кадрів, а в підписі до них похвалилася, що стала обличчям відомого ювелірного бренду.

На більш ранніх знімках Анна відображена в різних позах, але в одному вбранні – змінювала тільки прикраси, які рекламує для бренду. Перед камерою красуня з'явилася в стильному зеленому костюмчику, який підкреслив її витончені форми.

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