Колишня дружина Позитива (Олексій Завгородній) Анна Андрійчук розкрила нові подробиці розлучення

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно стало відомо про розлучення Олексія Завгородного і подруги Насті Каменських Анни Андрійчук. Пара довго приховувала розрив, але недавно вони все ж зізналися, що розірвали відносини після 13-ти років спільного життя. В інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" Аня розкрила нові подробиці розлучення з Позитивом. Виявилося, що майно вони вже поділили, але офіційно розірвання шлюбу ще не оформили, хоча і не живуть разом вже близько двох років (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Андрійчук, вона довго не розповідала своїм батькам, що її шлюб тріщить по швах. Більш того, навіть під час спільного життя з артистом дівчина не ділилася з рідними своїми проблемами в сім'ї. Однією з причин розлучення Анна назвала те, що з чоловіком не вийшло завести дитину, хоча вона цього дуже хотіла і навіть на межі розриву намагалася зберегти сім'ю.

"У нього завжди на першому місці була робота і музика. Мені не 18 років, я хочу сім'ю, я хочу дитину. Тому, я думаю, що це стало причиною найбільшої. Я не можу сказати, що він не хотів, якось не склалося у нас з цим", - зізналася Анна.

"Перший рік ми намагалися зустрічатися, у нас була романтика. Ми їздили в подорож і планували наше майбутнє. Я дуже хотіла, щоб сім'я залишилася разом", - додала Андрійчук.

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