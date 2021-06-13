Українська дизайнер і подруга Насті Каменських Анна Андрійчук поділилася новими подробицями розлучення з Олексієм Загороднім (Позитив з "Время и Стекло")
Анна Андрійчук у програмі "Світське життя» зізналася, що хотіла дитину, а у її чоловіка на першому місці робота. Крім того, не давали спокою і постійні чутки про зради.
«У нього завжди на першому місці були робота і музика. Мені не 18 років, я хочу сім'ю, дитину. Тому, думаю, це стало найбільшою причиною розставання. Він артист, він популярний, він красивий і, звичайно, про зради пліткують завжди. Звичайно, я це чула, але я вибрала чоловіка-артиста, тому я з цим жила», - розповіла дівчина.
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Раніше Анна Андрійчук розповіла про розлучення в реаліті-шоу Насті Каменський» дівчатка рулять", яке знімалося в Мексиці.
Зокрема вона розповіла, що на цей болючий розрив пара вирішувалася більше року. Однак публічні одкровення екс-дружини не дуже сподобалися самому Завгородньому.
"Те, що вона зробила в реаліті-шоу Насті я не зовсім весело сприйняв. Вона мене попередила, я сказав, мовляв, ну хочеш так - давай так. Окей", - зізнався він.
Нагадаємо, Позитив не оцінив одкровень колишньої дружини після розставання: "те, що вона зробила...".
Як повідомляла Politeka, Подруга Каменських після розлучення з Позитивом спробувала себе в ролі моделі, підкоривши чином: "було хвилююче".
Також Politeka писала, Екс-дружина позитиву ошелешила новинами про поповнення в родині, подякувавши Каменських: "так-так, це син...".