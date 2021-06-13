Украинская дизайнер и подруга Насти Каменских Анна Андрийчук поделилась новыми подробностями развода с Алексеем Загородним (Позитив из «Время и Стекло»)

Анна Андрийчук в программе «Світське життя» призналась, что хотела ребенка, а у ее супруга на первом месте работа. Кроме того, не давали покоя и постоянные слухи об изменах.

«У него всегда на первом месте были работа и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, ребенка. Поэтому, думаю, это стало самой большой причиной расставания. Он артист, он популярен, он красивый и, конечно, об изменах судачат всегда. Конечно, я это слышала, но я выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила», - рассказала девушка.

Ранее Анна Андрийчук рассказала о разводе в реалити-шоу Насти Каменский «Девочки рулят», которое снималось в Мексике.

В частности она рассказала, что на этот болезненный разрыв пара решалась больше года. Однако публичные откровения экс-супруги не очень понравились самому Завгороднему.

"То, что она сделала в реалити-шоу Насти я не совсем весело воспринял. Она меня предупредила, я сказал, мол, ну хочешь так - давай так. Окей", - признался он.

Напомним, Позитив не оценил откровений бывшей супруги после расставания: "То, что она сделала...".

Как сообщала Politeka, Подруга Каменских после развода с Позитивом попробовала себя в роли модели, покорив образом: "Было волнительно".

Также Politeka писала, Экс-жена Позитива ошарашила новостями о пополнении в семье, поблагодарив Каменских: "Да-да, это сын...".