Украинская дизайнер и подруга Насти Каменских Анна Андрийчук поделилась новыми подробностями развода с Алексеем Загородним (Позитив из «Время и Стекло»)
Анна Андрийчук в программе «Світське життя» призналась, что хотела ребенка, а у ее супруга на первом месте работа. Кроме того, не давали покоя и постоянные слухи об изменах.
«У него всегда на первом месте были работа и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, ребенка. Поэтому, думаю, это стало самой большой причиной расставания. Он артист, он популярен, он красивый и, конечно, об изменах судачат всегда. Конечно, я это слышала, но я выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила», - рассказала девушка.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Всплыла новая информация о пропавшем офицере из Одессы: "Мог быть шпионом"
Беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…»
Трагедия с 8-месячной малышкой в Одессе, родителей винят в халатности: есть еще один ребенок
Трагическое ДТП на украинской трассе, жертв пришлось вырезать из искореженных авто: кадры с места
Ранее Анна Андрийчук рассказала о разводе в реалити-шоу Насти Каменский «Девочки рулят», которое снималось в Мексике.
В частности она рассказала, что на этот болезненный разрыв пара решалась больше года. Однако публичные откровения экс-супруги не очень понравились самому Завгороднему.
"То, что она сделала в реалити-шоу Насти я не совсем весело воспринял. Она меня предупредила, я сказал, мол, ну хочешь так - давай так. Окей", - признался он.
Напомним, Позитив не оценил откровений бывшей супруги после расставания: "То, что она сделала...".
Как сообщала Politeka, Подруга Каменских после развода с Позитивом попробовала себя в роли модели, покорив образом: "Было волнительно".
Также Politeka писала, Экс-жена Позитива ошарашила новостями о пополнении в семье, поблагодарив Каменских: "Да-да, это сын...".