Бывшая жена Александра Завгороднего (Позитива) Анна Андрийчук, подруга Насти Каменских, показала себя, рассказав личное
Как пишет Politeka.net, Анна Андрийчук более 10 лет была вместе с Александром. Пара познакомилась в 2006 году, а официально оформили отношения в 2013. Уже в текущем году Анна и Александр заявили о расставании. Девушка начинала карьеру на телевидении, потом стала дизайнером и развивает собственный бренд модной одежды. Также Анна активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото красотка показалась в платье с большим декольте, сидя за столиком на улице. Анна дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Андрийчук сделала несколько фото, демонстрируя себя из разных ракурсов.
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"На день перестала любить чёрный цвет.
А какой ваш любимый?", - написала Анна.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Желтый и оранжевый", "Очень красивая", "Какая же ты Кармелита", "Роскошная", "Лавандовый", "Красотка, пожар", "Вечно красивая", "Вы очень красивая", "На Подоле, видно на окне справа".
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