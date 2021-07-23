Бывшая жена Александра Завгороднего (Позитива) Анна Андрийчук, подруга Насти Каменских, показала себя, рассказав личное

Как пишет Politeka.net, Анна Андрийчук более 10 лет была вместе с Александром. Пара познакомилась в 2006 году, а официально оформили отношения в 2013. Уже в текущем году Анна и Александр заявили о расставании. Девушка начинала карьеру на телевидении, потом стала дизайнером и развивает собственный бренд модной одежды. Также Анна активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото красотка показалась в платье с большим декольте, сидя за столиком на улице. Анна дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Андрийчук сделала несколько фото, демонстрируя себя из разных ракурсов.

"На день перестала любить чёрный цвет.

А какой ваш любимый?", - написала Анна.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Желтый и оранжевый", "Очень красивая", "Какая же ты Кармелита", "Роскошная", "Лавандовый", "Красотка, пожар", "Вечно красивая", "Вы очень красивая", "На Подоле, видно на окне справа".

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