Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук удивила новыми фото в сети

Как сообщает Politeka.net, бывшая супруга известного исполнителя Позитива Анна Андрийчук часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась оригинальными кадрами, которые сделала в необычное зеркало.

Как видно, Аня сидит у зеркала в разных позах и снимает себя на телефон. Перед камерой она появилась в черном наряде – лосинах и топике, которые повторяют все изгибы ее изящного тела. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочное выражение.

В подписи к публикации Андрийчук написала: "Приучите себя к роскоши. Роскоши быть собой. Самое сексуальное в человеке – это любовь к себе, своему телу, мыслям, чувствам и поступкам. Адекватную оценку не вколоть и не вставить, нужно работать над собой. Начинать нужно с того, чтобы узнать себя и кайфонуть от себя. Если ты себе в тягость никому с тобой не будет легко".

Пользователи тут же принялись комментировать новые фото Анна, одной из первых написала певица Даша Астафьева: "Фух, аминь". "Роскошная", "Вы прекрасна", "Вас просто не узнать", "В точку написано. Анютка, я вас обожаю", "Такая Pantera negra", "Красотка", - пишут другие пользователи.

Напомним, Экс-жена Позитива публично "припечатала" Настю Каменских, больше не подруги: "Прости...".

Как сообщала Politeka, Бывшая жена Позитива вместе с Каменских померилась в бикини формами "как у Ким": кадры шалостей.

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" после развода рассекретил, был ли влюблен в Надю Дорофееву.