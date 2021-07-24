Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук удивила новым образом

Как сообщает Politeka.net, не так давно стало известно о разводе известной пары Алексея Завгородного и Анны Андрийчук. Пара долго скрывала от общественности свой разрыв, но все же признались, что теперь не вместе, хоть и сохранили дружеские отношения.

Кажется, Анна уже пришла в себя после развода с Позитивом, в своем Instagram девушка часто выкладывает яркие фото. Так, в это раз красотка поделилась необычными кадрами, на которых показала свой образ для светского мероприятия. Как видно, на снимках Аня позирует в ярком сине мини-платье с интересным узором, которое подчеркнуло длинные стройные ножки и изящную фигуру.

В подписи к публикации Андрийчук написала: "Вчера дали джазу в @fish.fetish_kyiv. Как говорит @anna_alkhim – ЦЕ ПІДПАЛ. @gotochkinas спасибо, было так хорошо, нужно чаще собираться! (сказала та, которая в 90% случаев не приходит). Одним из первых снимки Анны прокомментировал муж ее лучшей Подруги Насти Каменских Потап. Он написал коротко: "Ого".

Напомним, Экс-жена Позитива в платье с впечатляющим декольте прогулялась по Киеву: "Какая же ты Кармелита".

Как сообщала Politeka, Позитива "засекли" возле гримерки Дорофеевой, фото взбудоражило Сеть: "Ждал малую...".

Также Politeka писала, что Экс-жена Позитива после развода изменилась до неузнаваемости, даже Астафьева не устояла: "Фух, аминь".