Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), продемонстрировала фигуру в купальнике и нарвалась на интересную реакцию

Настя Каменских склонна к полноте, именно поэтому несколько лет назад набрала лишний вес, сообщает Politeka.net. Певица однажды призналась, что часто оставалась на автопати после концертов, но позже красотка поменяла распорядок дня, рацион и стала активно заниматься спортом.

Сейчас ее фигура совершенна, и она с удовольствием ею хвастается на фото в купальниках. Примечательно, что это происходит на фоне слухов о беременности.

В одной из групп Инстаграм опубликовали подборку фото артистки в купальниках.

"Певица Настя Каменских @kamenskux всегда радует своих поклонников фото в купальниках😍

Мы собрали лучшие образы NK этим летом, смотри в карусели😉

А ты больше любишь какой отдых? Пиши в коментарях⬇️", - написали авторы поста.

В комментариях пользователи сети интересно отреагировали на снимки, некоторые в негативном ключе, пытаясь опозорить Настю.

"😂😂😂 Как уже надоела", "Да красивая...да се**уальная....но надоело до нельзя....ну правда", "Да, сколько можно показывать з**ницу уже надоело 🤑🤑🤑🤑🤗🤗", "Главное чтобы Потапчика радовала 😏😄😜", - написали комментаторы.

Напомним, Каменских поразила внешностью более 10 лет назад: фото тогда и сейчас

Как сообщала Politeka, Настя Каменских в бикини с пайетками решила хвастнуть фигурой в лучшем ракурсе

Также Politeka писала, что Каменских в постели показала, как расслабляется в мужских объятиях