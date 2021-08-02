Не одна, а целых три фото

Популярна певица Настя Каменских снова отправилась на море и показала фигуру во всей красе, а лицо без макияжа

Как пишет Politeka.net, поп-дива не скрывает, что следит за фигурой, ведь раньше она обладала пышными формами, но нашла силы, чтобы похудеть. Теперь певица старается поддерживать себя в форме. Даже после свадьбы с Потапом она не перестала делится личными кадрами и порой снимается в достаточно откровенном виде.

На днях Каменских объявила, что у нее начался отпуск и отправилась в очередное путешествие на море.

Но для того, чтобы взбудоражить поклонников, певица опубликовала не одно, а целых три фотоснимка в модном бикини с пайетками.

Настя оголила округлые бедра. Она предстала без макияжа, а волосы распустила. Звезда засветила свои прелести.

«Ну понеслась первая партия фоточек⛵️ у нас тут возник спор какая фотка лучше! А вы что думаете? 1,2 или 3я?

P.S. Бэкстейдж можно увидеть в сториз», - подписала артистка.

Фанаты оценили модный купальник певицы и ее соблазнительную фигуру, а также пожелали ей хорошего отдыха.

"Очень красиво и эстетично👏",

"Такие эмоции",

"Сногшибательно", - пишут в сети.

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