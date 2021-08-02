Популярна певица Настя Каменских снова отправилась на море и показала фигуру во всей красе, а лицо без макияжа
Как пишет Politeka.net, поп-дива не скрывает, что следит за фигурой, ведь раньше она обладала пышными формами, но нашла силы, чтобы похудеть. Теперь певица старается поддерживать себя в форме. Даже после свадьбы с Потапом она не перестала делится личными кадрами и порой снимается в достаточно откровенном виде.
На днях Каменских объявила, что у нее начался отпуск и отправилась в очередное путешествие на море.
Но для того, чтобы взбудоражить поклонников, певица опубликовала не одно, а целых три фотоснимка в модном бикини с пайетками.
Настя оголила округлые бедра. Она предстала без макияжа, а волосы распустила. Звезда засветила свои прелести.
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P.S. Бэкстейдж можно увидеть в сториз», - подписала артистка.
Фанаты оценили модный купальник певицы и ее соблазнительную фигуру, а также пожелали ей хорошего отдыха.
"Очень красиво и эстетично👏",
"Такие эмоции",
"Сногшибательно", - пишут в сети.
Напомним, что загорелая Каменских в купальнике рассказала, чем решила себя побаловать
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