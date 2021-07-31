Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), раскрыла интригу о долгожданном событии

Популярная артистка на днях поделилась новостью о долгожданном событии в ее жизни, передает Politeka.net. Настя решила не рассказывать об этом сразу, а попросила своих поклонников угадать, что она имеет в виду.

Артистка получила много версий, но лишь единицы написали правильный ответ. Об этом певица сообщила в своем новом посте, подкрепив его красивым фото в купальнике. Желтый купальный наряд добавил эффектности загорелой Каменских. Она завершила образ красивыми аксессуарами, и забрала волосы в пучок.

"В предыдущем посте написала, что сегодня у меня долгожданное событие! Очень многие написали свои догадки, но только несколько человек угадали, что же это за событие! Если вы следите за моими историями и постами, то видели сколько концертов мы с моей командой выступили, сколько было проектов, съемок и работы за последние два месяца! Так вот, самое время побаловать себя отдыхом! Отпуск, мое грандиозное событие! Так, что ждите много красивых фоточек☺️😍✈️", - написала Настя, наконец раскрыв интригу.

За 15 минут пользователи сети поставили посту более 15 тысяч лайков.

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