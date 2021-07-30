Популярная украинская певица Настя Каменских оказалась в Турции, где сейчас буйствуют пожары
Как пишет Politeka.net, 34-летняя известная украинская исполнительница Настя Каменских поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм. Певица отправилась в страну, чтобы выступить в одном из отелей. Помимо работы нашла она время и для развлечений, несмотря на ситуацию в Турции, которую охватили пожары.
NK разместила видео с пляжа, на котором она развлекается с подругами в отсутствие супруга Потапа. Девушки изображают движения известного танца под трэк Trap de Amarela.
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Также Каменских поделилась еще несколькими сторис, снятыми в Турции. Все вокруг выглядит оранжевым.
Напомним, 28 июля из-за аномальной жары (температура воздуха поднялась выше 40 градусов) на юге Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя быстро добралось до туристической провинции Анталья, где подобралось к отелам и жилым домам.
Местные СМИ пишут о четырех жертвах. Украинцев среди погибших нет.
Однако украинские туристы оказались в непростой ситуации. Из-за сильного задымления перекрыты многие дороги, и отдыхающие не знают, как добраться до аэропорта, чтобы вернуться домой.
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