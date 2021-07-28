Співачка Настя Каменських вразила природною красою на нових кадрах

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому позувала без макіяжу. Волосся зірки було розпатлане, а з одягу на ній був об'ємний піджак.

"З яскравим макіяжем або без нього, в обтягуючій сукні або вільному жакеті, з укладкою або розпатланим волоссям. У будь - якому образі-ми красиві, коли добрі і відкриті. Коли радіємо дрібницям. Коли думаємо про близьких. Коли любимо. Саме почуття - найкращі наші прикраси, які ідеально підходять будь-якому наряду і зачісці. Почуття завжди прикрашають", - заявила Каменських.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Звичайно, який там зовнішній вигляд. Головне☝багатий внутрішній світ", «так, а ще прикрашають палаючі від любові очі», «Любімка», «яка красуня», «така природна краса», "неймовірно красива жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських в тісному топі здивувала змінами в зовнішності: "Ой, хто ця тітонька?".

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