Українська співачка Настя Каменських поділилася яскравими кадрами з одного зі своїх концертів

Як повідомляє Politeka.net, на сцені артистка запалювала зі своїм балетом, одягнувшись в дуже ефектне вбрання. На ній красувався червоний корсет з надто глибоким декольте. Ноги прикрашали високі чоботи.

«3..2..1. Момент виходу на сцену, перші секунди зустрічі з вами, ваші голоси і емоції... Мурашки по шкірі. І скільки б не було концертів, ці відчуття щоразу, як вперше. Зустріч з вами завжди довгоочікувана. Емоції, які ми проживаємо разом з вами на концертах – не замінити нічим. Єднання і пісні в унісон. Люблю вас, співаю, творю і танцюю – для вас", - звернулася Настя до шанувальників.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Це був нереально крутий концерт", "гаряча дівчинка", " Настюшка, ти найкраща!", "Найяскравіша", «Класні і яскраві фотографії», «розкішна», "Атмосферно дуже", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських у крихітному леопардовому ліфі показала, як пустує з Потапом: домашні кадри.

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