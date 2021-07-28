Певица Настя Каменских поразила естественной красотой на новых кадрах

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором позировала без макияжа. Волосы звезды были растрепаны, а из одежды на ней был объемный пиджак.

«С ярким макияжем или без него, в обтягивающем платье или свободном жакете, с укладкой или растрёпанными волосами. В любом образе - мы красивы, когда добры и открыты. Когда радуемся мелочам. Когда думаем о близких. Когда любим. Именно чувства - лучшие наши украшения, которые идеально подходят любому наряду и причёске. Чувства всегда украшают», - заявила Каменских.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Конечно, какой там внешний вид. Главное☝богатый внутренний мир», «Да, а еще украшают горящие от любви глаза», «Любимка», «Какая красотка», «Такая естественная красота», «Невероятно красивая женщина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских в тесном топе удивила переменами во внешности: "Ой, кто эта тетенька?".

Как сообщала Politeka, Каменских в ярком корсете с глубоким декольте зажгла на сцене: «Горячая девочка».

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