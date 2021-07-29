Потап чесно відповів на питання про те, скільки дітей йому хотілося б завести з Настею Каменських
Як відомо, з 2019 року український продюсер і репер Олексій Потапенко одружений на своїй колишній колезі по дуету Насті Каменських. До цього у Потапа була ще одна дружина - продюсер Ірина Горова. У шлюбі з нею у артиста народився син, Андрій Потапенко.
Як виявилося, зараз Потап вважає, що однієї дитини йому мало. Про це він розповів в інтерв'ю ведучому славі Дьоміну, яке з'явилося на каналі Люкс ФМ в Youtube, пише Politeka.net.
Так, ведучий поцікавився, скільки дітей хочеться мати Потапу.
"Взагалі ще хочу четверо дітей. Але почнемо з двох", - відповів артист.
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Він уточнив, що говорить саме про "ще" чотирьох дітей.
"Я хочу всього п'ять дітей", - впевнено заявив Потап.
Він також додав, що заради сім'ї готовий пожертвувати всім, навіть своєю успішною кар'єрою.
"Сім'я важливіша", - вважає продюсер.
Втім, він не уточнив, чи обговорював вже ці плани з Настею.
Нагадаємо, "зарослий" Потап у майці-алкоголічці вразив виглядом у новому образі.
Як повідомляла Politeka, Насті Каменських поставили незвичайний "діагноз" після нових фото в бікіні.
Також Politeka писала, що щасливий Потап в особняку під Києвом показав їх з Каменських "малюка".