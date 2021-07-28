Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Анна Андрійчук розповіла про життєвий досвід після розлучення

Анна вирішувала розповісти у себе на сторінці в Instagram, що зараз вона все ще набирає життєвий досвід, але іноді продовжує набивати свої власні «шишки». Написавши новий пост, Андрійчук підкреслила, що ці самі шишки вона немов виходить на «новий рівень».

Анна заявила, що їй захотілося поділитися з вами своїми думками:

"💫 Життєвий досвід-це одна з найважливіших речей. Ми всі так сильно намагаємося бути самостійними, незалежними, мудрими, але іноді забуваємо, що наша мудрість - це і є наш досвід. Як же ще набратися досвіду? У школі такого не вчать.

Якщо обернутися назад, скільки всього кожен з нас пережив і якісь дурні моменти які на той момент здавалися "глобальною проблемою населення" здаються вже смішними;

💫 Життя-це те, що є зараз. Ми завжди чекаємо якихось подій, які будуть відбуватися в майбутньому, але забуваємо про те, що життя йде прямо зараз, в цю секунду.

Ми весь час очікуємо, що завтра буде краще ніж вчора. У чому ж кайф весь час чекати «біля моря погоди»? Я нарешті це усвідомила. Ось прям щиро. Або просто навчилася цьому мистецтву " - пише Андрійчук.

Також вона помітила, що нічого просто так не відбувається, навіть нібито випадкові події. При цьому люди не завжди можуть бути праві і знати всі відповіді на питання. У той же час ризик-це зростання. Щоб змінити своє життя потрібно ризикувати. Не завжди ризики виправдовують очікування, але це того варто.

"💫 Ніколи не пізно. Пізно-це виправдання того, щоб не намагатися нічого зробити зараз;

💫 Якщо сприймати життя як пригоду, з якоюсь часткою іронії і гумору, все можна скласти в цікавий екшн 🔥 головне, що сценарій все одно можна переписувати під себе»-розповіла Анна.

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