Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук рассказала о жизненном опыте после развода

Анна решала рассказать у себя на странице в Инстаграм, что сейчас она все еще набирает жизненный опыт, но иногда продолжает набивать свои собственные «шишки». Написав новый пост, Андрийчук подчеркнула, что эти самые шишки она словно выходит на «новый уровень».

Анна заявила, что ей захотелось поделиться с вами своими мыслями:

«💫 Жизненный опыт - это одна из самых важных вещей. Мы все так сильно стараемся быть самостоятельными, независимыми, мудрыми, но иногда забываем, что наша мудрость - это и есть наш опыт. Как же ещё набраться опыта? В школе такого не учат.

Если обернуться назад, сколько всего каждый из нас пережил и какие-то глупые моменты которые на тот момент казались «глобальной проблемой населения» кажутся уже смешными;

💫 Жизнь - это то, что есть сейчас. Мы всегда ждём каких-то событий, которые будут происходить в будущем, но забываем о том, что жизнь идёт прямо сейчас, в эту секунду.

Мы все время ожидаем, что завтра будет лучше чем вчера. В чем же кайф все время ждать «у моря погоды»? Я наконец-то это осознала. Вот прям искренне. Или просто научилась этому искусству» -пишет Андрийчук.

Также она подметила, что ничего просто так не происходит, даже якобы случайные происшествия. При этом люди не всегда могут быть правы и знать все ответы на вопросы. В тоже время риск - это рост. Чтобы изменить свою жизнь нужно рисковать. Не всегда риски оправдывают ожидания, но это того стоит.

«💫 Никогда не поздно. Поздно - это оправдание того, чтобы не пытаться ничего сделать сейчас;

💫 Если воспринимать жизнь как приключение, с какой-то долей иронии и юмора, все можно сложить в интересный экшн 🔥 Главное, что сценарий все равно можно переписывать под себя» - рассказала Анна.

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