Українська співачка Настя Каменських влаштувала на балконі провокативну зйомку і позувала в одній білизні

Популярна артистка отримує велику кількість коментарів під постами в Instagram, часто пов'язані саме зі станом її фігури і набором зайвої ваги. За словами Насті, вона помічає всі ці образливі коментарі, але налаштовується на позитив і вчиться любити себе.

Саме схуднення на більш ніж двадцять кілограм далося їй не просто, тому тепер зірка всіляко демонструє свої форми на камеру. Іноді, навіть занадто часто, що не подобається її фанатам, які засуджують зайву відвертість.

Цього разу Настя покрасувалася в чорній білизні на відкритому балконі і показала з різних сторін свою фігуру:

"Good morning ☺ ️нехай ваш день буде сьогодні такий же медовий, як мій світанок ☺ ❤ ️" - пише Настя.

Ось що відповідають в мережі:

"Ось це фігура 😍; є ще хтось, хто не бачив вашу з * дницю? 😂 😮 ; По-моєму Настя трохи поправилася; соковита😂 🔥; Світанок чудовий🔥; тяга до ексгібіціонізму - це діагноз, не знаходите?; Ех, надія, що ж ви діагнози без дозволу ставите???; безсумнівно, це так, тут навіть сперечатися нема про що; начебто красиво, але вже так набридло...».

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