Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за Потапом (Алексеем Потапенко), показала счастливый "уютный" кадр из отдыха

Вчера Настя рассказала, что после всех концертов и того времени, что она с Потапом провела порознь, они наконец-то смогли выбраться на отдых и теперь будут проводить время друг с другом подальше от внимания пользователей. Именно поэтому место отдыха артистка раскрывать не стала.

«Отпуск для нас - это не просто про выспаться, накупаются, объесться и впечатляться новыми местами! Это возможность насладиться друг другом, когда ты никуда не спешишь, счастливый и максимально расслабленный. Всем шлю самые добрые вибрации ❤️» - написала Настя под уютным кадром.

Подруга Каменских Анна сразу пошутила по поводу постельного фото звезды:

«Почему ты мои руки так не выставляешь? Тоже вместе же отдыхаем, Насть».

Как и ожидалось, поклонники также сразу отреагировали на пост:

«Мы тоже с мужем друг другу руки целуем, это такая нежность❤️; У вас там батюшка😂😂; Каайф, любви вам ❤; Ваши совместные сториз и вот такие фото - просто излучают потрясающе позитивный вайб!!!❤️ спасибо. Любви вам 🙌; Хорошего наслаждения❤; Что-то тема не раскрыта, где отдыхаете?)); Настя забери нас а с подружкой к себе а».

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