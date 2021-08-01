Популярный артист и продюсер Потап откровенно ответил на личные вопросы
Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) извествен как украинский музыкант и композитор. Также у него свой продюсерский центр "MOZGI". В 2019-ом году Потап признался, что после развода с Ириной Горовой, он женился на популярной певице Насте Каменских, с которой у них раньше был дуэт.
На этот раз, Потап откровенно отвечал на 29 вопросов в интервью для "Люкс ФМ". Ведущий спросил: "Потап, когда ты сам себе противен?". Артист на этот вопрос ответил так: "Когда я сильно поправляюсь. Ну когда я вообще килограмм на 20 больше, и когда я прыгаю на сцене...и когда я такой как "кит". Мне это перестает нравиться."
На вопрос ведущего о его физической форме, Потап откровенно признался, что максимальный его вес был 140. А сейчас его вес составляет 120 килограмм.
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