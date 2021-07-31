Известный украинский рэпер, продюсер и муж Насти Каменских Потап засветился на ярком фото перед полетом
Артист этим летом имеет очень насыщенный и сложный график, причем его путешествия, связанные с концертной деятельностью, редко совпадают с концертами супруги. Именно поэтому пара довольно редко видится в насыщенные периоды.
Сейчас у Потапа и Насти сезон выступлений и они снова разъехались по разным городам. Все больше селфи со звездами появляется и у поклонников, которые замечают звезд в аэропорту, перед выступлениями или во время дороги домой.
Не так давно Потап засветился в компании обворожительной девушки, работающей стюардессой.
Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи: "Я соскучилась"
Молодая жена Виктора Павлика рассказала о тяжелых испытаниях в поездке с сыном: "Аномальная жара, ураган и..."
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
Единственная внучка Софии Ротару показала свои VIP-развлечения с женихом-миллионером: "Яхты, виллы и..."
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
«Доброго утречка и позитивного настроения желаем вам 🥰🙂 Вот еще один из плюсов работы. Знаменитостей встречаешь очень часто 🤩 realpotap спасибо за фото🙂 Была рада очередной встрече на борту✈️» - написала девушка под новым постом.
Пользователи сразу ответили:
«Вау!!!🔥; супер ❤️; Красивый)) с концерта уставший 😜; какие счастливые😍🔥; Кажется, звезда здесь ты😍; Да в Вашей нелегкой работе есть очень много положительного (новые знакомства, новые города, страны❤; Такие красивые😍; Это жирный +; супер ❤️».
Ранее Politeka писала, что любвеобильный Потап позволил себе лишнее в компании красавицы Астафьевой: "жаль Настю, зачем она это терпит".
Напомним, что подопечная Потапа Андраде рассказала о своей" беде "из шоу" Орел и решка": "два дня не могу...".
А еще Politeka сообщала, что сын и падчерица Потапа на отдыхе всполошили криками весь пляж, кадры того, что происходит: "Мама...".