Бывшая жена Позитива из «Время и стекло» и лучшая подруга Насти Каменских Анна Андрийчук впечатлила своим образом в мини для вечеринки

Известная украинская дизайнер, которая не так давно пережила развод с Алексеем Завгородним (настоящее имя Позитива) в последнее время часто появляется в компании своей давней подруги Насти Каменских. Недавно она отправилась на отдых с певицей, ее мамой и мужем Потапом. Компания вовсю наслаждается жизнью и публикует кадры своих развлечений.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Андрийчук решила показать, какой образ выбрала для одной из их вечеринок. На фото, явно сделанном на борту катера, Андрийчук поднимается по ступенькам. Судя из подписи, она собралась на вечеринку.

По такому поводу красотка надела белое мини-платье с открытыми плечами и широкими рукавами. Благодаря цветочному принту наряд выглядит очень женственно. Короткая юбка позволила Ане продемонстрировать свои подтянутые стройные ножки, чем красотка и воспользовалась.

Подписчики тут же отреагировали на ее пост.

«Омайгад, какие ноги!», «какая красотка! Влюбилась», «Богиня», «Невероятно красивущая а платье бомба», «Ну не девушка а сказка», «Ну что за красотка, мамамия», - пишут люди.

Напомним, экс-жена Позитива и подруга Каменских в бикини рассказала о необычных ритуалах в ванной.

Как сообщала Politeka, бывшая жена Позитива "зацепила" Каменских, заговорив об унижениях и обидах.

Также Politeka писала, что экс-жена Позитива в коротеньком платье пустилась в отрыв с Каменских на курорте.