Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук отправилась на отдых вместе с Каменских

Анна и Настя дружат уже очень много лет, а после развода Андрийчук с Позитивом, Настя сильно поддержала девушку и теперь они стали публиковать совместные кадры еще активнее, показывая также, как им хорошо вместе.

В отпуск отправились девушки не только вдвоем, вместе с ними путешествует и мама Насти Каменских, которая недавно перенесла смерть супруга. Присоединился к женскому обществу и супруг Насти – Алексей Потапенко.

Сейчас все отдыхают на курорте, отказываясь называть место, чтобы избежать лишнего внимания в сети и получить различные неоднозначные комментарии. Анна же, судя по всему, любит поддерживать позитивное настроение, чтобы не поднимать тему ее нового статуса.

"Что не день, то праздник" - написала Анна на фото.

Известный дизайнер засветилась в последний раз на отдыхе в маленьком платье перед походом в ресторан, где также показала, как пьет различные напитки с Каменских и дурачится с ней на камеру.

Напомним, Экс-жена Позитива в платье с впечатляющим декольте прогулялась по Киеву: "Какая же ты Кармелита".

Как сообщала Politeka, Позитива "засекли" возле гримерки Дорофеевой, фото взбудоражило Сеть: "Ждал малую...".

Также Politeka писала, что Экс-жена Позитива после развода изменилась до неузнаваемости, даже Астафьева не устояла: "Фух, аминь".