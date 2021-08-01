Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук отправилась на отдых вместе с Каменских
Анна и Настя дружат уже очень много лет, а после развода Андрийчук с Позитивом, Настя сильно поддержала девушку и теперь они стали публиковать совместные кадры еще активнее, показывая также, как им хорошо вместе.
В отпуск отправились девушки не только вдвоем, вместе с ними путешествует и мама Насти Каменских, которая недавно перенесла смерть супруга. Присоединился к женскому обществу и супруг Насти – Алексей Потапенко.
Сейчас все отдыхают на курорте, отказываясь называть место, чтобы избежать лишнего внимания в сети и получить различные неоднозначные комментарии. Анна же, судя по всему, любит поддерживать позитивное настроение, чтобы не поднимать тему ее нового статуса.
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"Что не день, то праздник" - написала Анна на фото.
Известный дизайнер засветилась в последний раз на отдыхе в маленьком платье перед походом в ресторан, где также показала, как пьет различные напитки с Каменских и дурачится с ней на камеру.
Напомним, Экс-жена Позитива в платье с впечатляющим декольте прогулялась по Киеву: "Какая же ты Кармелита".
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