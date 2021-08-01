Экс-супруга музыканта Алексея Завгороднего (Позитива) Анна Андрийчук приняла смелое решение
Так, девушка сейчас отдыхает в Хорватии вместе со своей лучшей подругой, певицей Настей Каменских и ее мужем Потапом. Последние оказали ей поддержку в связи с разводом и продолжают всячески помогать. На свежих фото, которыми Анна поделилась в Инстаграм, она предстала в дерзком мини-платье, любуясь своим отражением в большом зеркале, передает Politeka.net.
В подписи бывшая жена Позитива разоткровенничалась о личном, дав себе трудное обещание:
"Я хочу извиниться, но на этот раз не перед кем-то. Сейчас я хочу попросить прощения у себя. За то, что унижала себя. За то, что тратила свои силы и нервы, чтобы получить чужое одобрение. За бессонные ночи, пустые слёзы. В общем за все, что делало мне больно. Я обещаю себе, что больше такого никогда не будет. Я больше не причиню себе боль и не обижу себя".
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Одной из первых пост прокомментировала Каменских.
"Это очень красиво и так искренне ❤️", - написала Настя.
Другие пользователи тоже присоединились к обсуждению:
"Вау🔥🔥"
"Золотые слова ❤️"
"❤️Ты очень изменилась 😍 это очень хорошо"
"Ань, ты невероятная😍🔥"
"Влюблена?) в себя? Самая красивая влюбленность )❤️😊"
Напомним, бывшая жена Позитива в дерзком мини ушла в отрыв, не устоял даже Потап: "Ого…"
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