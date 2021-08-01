Экс-супруга музыканта Алексея Завгороднего (Позитива) Анна Андрийчук приняла смелое решение

Так, девушка сейчас отдыхает в Хорватии вместе со своей лучшей подругой, певицей Настей Каменских и ее мужем Потапом. Последние оказали ей поддержку в связи с разводом и продолжают всячески помогать. На свежих фото, которыми Анна поделилась в Инстаграм, она предстала в дерзком мини-платье, любуясь своим отражением в большом зеркале, передает Politeka.net.

В подписи бывшая жена Позитива разоткровенничалась о личном, дав себе трудное обещание:

"Я хочу извиниться, но на этот раз не перед кем-то. Сейчас я хочу попросить прощения у себя. За то, что унижала себя. За то, что тратила свои силы и нервы, чтобы получить чужое одобрение. За бессонные ночи, пустые слёзы. В общем за все, что делало мне больно. Я обещаю себе, что больше такого никогда не будет. Я больше не причиню себе боль и не обижу себя".

Одной из первых пост прокомментировала Каменских.

"Это очень красиво и так искренне ❤️", - написала Настя.

Другие пользователи тоже присоединились к обсуждению:

"Вау🔥🔥"

"Золотые слова ❤️"

"❤️Ты очень изменилась 😍 это очень хорошо"

"Ань, ты невероятная😍🔥"

"Влюблена?) в себя? Самая красивая влюбленность )❤️😊"

Напомним, бывшая жена Позитива в дерзком мини ушла в отрыв, не устоял даже Потап: "Ого…"

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