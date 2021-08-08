Известная певица Настя Каменских показала, как веселится с мамой и подругой на отдыхе

Популярная исполнительница отдыхает в Хорватии вместе с лучшей подругой, мужем и мамой, причем большую часть времени Настя показывает, как веселится с близкими на яхте или проводит время за ужинами и роскошными обедами.

В этот раз Настя отправилась с лучшей подругой Анной Андрийчук, как выразились сами девушки, «покайфовать» и полюбоваться видом на море. Настя появилась перед объективом с нюдовым макияжем и аккуратным образом в целом – певица выбрала для выхода в свет ярко-горчичное платье с раскрытым декольте, а также оставила волосы распущенными.

Судя по кадрам, на которых Настя от удовольствия прикрывает глаза, поездка Анне и певице очень понравилась.

«Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте❤️ А наши улыбки, путешествия и впечатления - самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга 😘» - написала Настя ранее под еще одним кадром из отпуска.

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