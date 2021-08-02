Экс-супруга музыканта Алексея Завгороднего (Позитива) Анна Андрийчук отправилась с Потапом и Каменских на жаркий отдых

Не так давно Настя отправилась в отпуск с мужем, мамой и лучшей подругой. Причем долгое время звезды скрывали свое место отдыха, чтобы избежать внимания. Теперь в разделе Стори звезды активно публикуют снимки с пляжа, отдыха на яхте или удивляют вечерними развлечениями.

Днем же Потап успел отличиться, посмеявшись с Настей и подругой со сплетен, которые распространяют в социальных сетях:

«Вот так отдыхаем за завтраком на яхте. Вот показываю, это моя жена, я ее снимаю. А это ее подруга» - артист перевел камеру на Анну Андрийчук – экс-жену Позитива, коллегу Потапа и давнего друга.

«Он меня уже давно снял» - пошутила в такт Анна, вспомнив сплетни, которые распространяют в сети.

«Да, кстати, весь интернет пишет об этом. Что, Настенька, поздно будет потом» - смеется Потап.

На совместном же фото Потап и Настя покорили естественностью, показывая свои чувства.

«Я вашу пару помню еще с хита "мы с тобой не пара"; ❤️ вы прелестные настоящие; Без макияжа Настя настоянная украинская красавица❤; Красивая пара❤️ счастья вам огромного ❤️; Айй😍 Хорошего отдыха ❤️; Приятно быть с тем кого любишь; Самое лучшее фото сегодняшнего дня!; Шикарная Леди 💝; Какие тёплые 😍 Красивое и естественное фото» - пишут фанаты.

Напомним, бывшая жена Позитива в дерзком мини ушла в отрыв, не устоял даже Потап: "Ого…"

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