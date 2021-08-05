Известный украинский продюсер и рэпер Потап показал, как расслабляется с Настей Каменских вдали от любопытных глаз
Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.
Сейчас Алексей Потапенко (настоящее имя продюсера) наслаждается отдыхом со своей красоткой-женой Настей Каменских. Известно, что вместе с ними отправились в путешествие еще мама Насти и ее лучшая подруга, экс-жена Позитива Анна Андрийчук. Впрочем, это не помешало Потапу и Каменских находить время, чтобы побыть только вдвоем.
Так, продюсер в своем Инстаграм поделился новым совместным фото с женой. На нем пара позирует на борту роскошной яхты, прижимаясь друг к другу.
В подписи к снимку Потап решил напомнить, что звездная жизнь бывает весьма непростой, когда дело доходит до личного.
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«Есть такие места на планете, где мы можем побыть самими собой, не прятаться от папарацци, не переживать за свой имидж, просто пара влюбленных друг в друга и во вселенную», - написал Потап.
Поклонники артистов тут же отреагировали.
«Муж и жена - одна душа. Лучшие!! Хорошего вам отпуска», «Круто, главное ещё от соцсетей отключиться на это время», «Ну на яхте, можно и побыть самим собой», «Типо за вами папарацци снуют?!?!))))) ну фантазёр вы, Алексей!», «Какие вы классные, счастья вам», «Как это романтично», «Какие вы красивые, и так идеально подходите друг другу», - пишут люди.
Напомним, загорелая Каменских не постеснялась показать себя без фотошопа в бикини.
Как сообщала Politeka, загорелый Потап в отпуске с тещей и экс-женой Позитива похвастался обновками.
Также Politeka писала, что Потап пошел по стопам Каменских и разделся для фото, смутив внешним видом.