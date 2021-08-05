«Ну, на яхте можно и побыть самим собой»

Известный украинский продюсер и рэпер Потап показал, как расслабляется с Настей Каменских вдали от любопытных глаз

Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.

Сейчас Алексей Потапенко (настоящее имя продюсера) наслаждается отдыхом со своей красоткой-женой Настей Каменских. Известно, что вместе с ними отправились в путешествие еще мама Насти и ее лучшая подруга, экс-жена Позитива Анна Андрийчук. Впрочем, это не помешало Потапу и Каменских находить время, чтобы побыть только вдвоем.

Так, продюсер в своем Инстаграм поделился новым совместным фото с женой. На нем пара позирует на борту роскошной яхты, прижимаясь друг к другу.

В подписи к снимку Потап решил напомнить, что звездная жизнь бывает весьма непростой, когда дело доходит до личного.

«Есть такие места на планете, где мы можем побыть самими собой, не прятаться от папарацци, не переживать за свой имидж, просто пара влюбленных друг в друга и во вселенную», - написал Потап.

Поклонники артистов тут же отреагировали.

«Муж и жена - одна душа. Лучшие!! Хорошего вам отпуска», «Круто, главное ещё от соцсетей отключиться на это время», «Ну на яхте, можно и побыть самим собой», «Типо за вами папарацци снуют?!?!))))) ну фантазёр вы, Алексей!», «Какие вы классные, счастья вам», «Как это романтично», «Какие вы красивые, и так идеально подходите друг другу», - пишут люди.

Напомним, загорелая Каменских не постеснялась показать себя без фотошопа в бикини.

Как сообщала Politeka, загорелый Потап в отпуске с тещей и экс-женой Позитива похвастался обновками.

Также Politeka писала, что Потап пошел по стопам Каменских и разделся для фото, смутив внешним видом.