Известный украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) показал забавное фото с отдыха в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известный продюсер и репер Потап, который взял в жены певицу Настю Каменских, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно артист отправился с возлюбленной на отдых, и по ее примеру опубликовал в соцсети кадр, на котором позирует без одежды.

Как видно, снимок Потап сделал сам, перед камерой он появился в стильной красной кепке и модных полупрозрачных солнцезащитных очках. А вот одежды на нем нет совсем, только седая борода на лице.

В подписи к фото Алексей написал: "Fear of god @fearofgod #птп". Пользователи тут же принялись комментировать снимок артиста: "Идеальный", "Шо по спорту?", "Леша красавец, а также герой! Ракурс прекрасный! Попробуй – поспорь!", "Брюс Уиллис", "Похож на Потапа", "Реально классный Потап!", "Такой на мафиози похож", "Классный", "Горячий мужчина", "Прямо, как в бассейне Динамо, когда были времена", "Похож на Брюса Уиллиса", "Красавчик".

Напомним, Каменских засветила интерьер их с Потапом роскошной каюты на яхте: "Лакированное дерево и огромное ложе".

Как сообщала Politeka, Потап сознался, что пишет песни, сидя на унитазе: "Твое тело расслабляется и мозг перестает контролировать...".

Также Politeka писала, что Никитюк забавно подколола Каменских, выпятившую свой "орешек": "А там видно...".