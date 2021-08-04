Известная певица Настя Каменских показала яркие фото с отдыха, а Никитюк ее забавно подколола

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером Потапом, часто радует поклонников яркими и необычными публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась милыми кадрами с отдыха, на которых появилась в очаровательном образе.

На новых снимках Настя позирует в интересной локации на фоне красивого пейзажа и архитектуры. Перед камерой артистка появилась в легком зеленом платье на тонких бретельках, которое красиво подчеркнуло ее аппетитные формы. Изящности кадрам добавляют и пикантные позы певицы, она явно демонстрирует всем свой "орешек". Пышные кудри красотки распущены, а на ее лице легкий макияж.

Поклонники в восторге от новых фотографий Каменских, ее заваливают комплиментами в комментариях. Одной из первых снимки Насти прокомментировала телеведущая Леся Никитюк, которая решила подколоть певицу: "А там видно, что я 2 раза лайкнула?".

Напомним, Каменских в постели показала, как расслабляется в мужских объятиях: "Хорошего наслаждения".

Как сообщала Politeka, Каменских после жуткого ЧП удивила выходкой на сцене, появились кадры: "Этот куб начинает крутиться...".

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