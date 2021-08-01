Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассказала, как ей пришлось заглянуть в глаза своему главному страху

Артистка несколько лет назад совершила прыжок с парашютом, который превратился в настоящее ЧП, передает Politeka.net. Певица неудачно встала на правую ногу, в результате сломав ее. Каменских сразу доставили в больницу и сделали операцию.

По словам певицы, она попала в струю воздуха и купол не раскрылся, тогда у нее вся жизнь пролетела перед глазами. К счастью, Настю спас инструктор. Теперь у красотки есть еще одна фобия.

В новом своем шоу звезде пришлось заглянуть в глаза главному страху - звезда поднялась над сценой на два метра на кубе.

"После того, как я упала с парашютом, мне очень тяжело, конечно, делать такие трюки, но я решила все-таки перейти на сторону красоты. Это такой у меня челлендж, если честно. Я понимаю, что я волнуюсь, понимаю, что мне страшно... Этот куб начинает крутиться, это выглядит очень красиво, но что переживает в этот момент артист - это уже другое дело", - поделилась певица в программе "Світське життя" с Катей Осадчей.

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