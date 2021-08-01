Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассказала, как ей пришлось заглянуть в глаза своему главному страху
Артистка несколько лет назад совершила прыжок с парашютом, который превратился в настоящее ЧП, передает Politeka.net. Певица неудачно встала на правую ногу, в результате сломав ее. Каменских сразу доставили в больницу и сделали операцию.
По словам певицы, она попала в струю воздуха и купол не раскрылся, тогда у нее вся жизнь пролетела перед глазами. К счастью, Настю спас инструктор. Теперь у красотки есть еще одна фобия.
В новом своем шоу звезде пришлось заглянуть в глаза главному страху - звезда поднялась над сценой на два метра на кубе.
Внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером: "Следуйте за мечтами"
Ушел из жизни автор хитов Боярского и Толкуновой, трагические детали: "Похоронили недалеко от Жанны Фриске"
Звезда "Квартал 95" Казанин похвастался красоткой-женой на отдыхе в Испании: "Глаз не отвести"
Григорий Решетник раскрыл, почему Мишина и Эллерт не смогли быть вместе: «У них…»
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
"После того, как я упала с парашютом, мне очень тяжело, конечно, делать такие трюки, но я решила все-таки перейти на сторону красоты. Это такой у меня челлендж, если честно. Я понимаю, что я волнуюсь, понимаю, что мне страшно... Этот куб начинает крутиться, это выглядит очень красиво, но что переживает в этот момент артист - это уже другое дело", - поделилась певица в программе "Світське життя" с Катей Осадчей.
Напомним, что загорелая Каменских в купальнике рассказала, чем решила себя побаловать
Как сообщала Politeka, Каменских в крошечном леопардовом лифе показала, как резвится с Потапом
Также Politeka писала, что Каменских перестаралась с глубиной декольте, показав формы во всей красе