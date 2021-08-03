Известная певица Настя Каменских показала жаркое фото с отдыха на яхте

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая несколько лет назад начала сольную карьеру и вышла замуж за Потапа, часто радует украинцев яркими фото в своем Instagram. Недавно красотка с мужем отправилась на отдых, откуда частенько выкладывает в сеть жаркие фото.

Так, в этот раз Настя опубликовала в своем профиле горячий кадр с отдыха на яхте. На снимке она позирует, стоя у бортика судна и как будто потягивается, прикрыв глаза. Перед камерой звезда красуется в стильном огненно-красном купальнике, который подчеркивает ее упругие формы. Волосы певицы распущены и чуть растрепаны, а на лице нет макияжа, только полное умиротворение.

В подписи к фотографии Каменских на испанском языке написала: "Я очень горячая девушка". Пользователи не оставили без внимания такую публикацию звезды, ее осыпали комплиментами. Одним из первых снимок любимой жены оценил Потап, он оставил эмодзи в виде огонька.

Напомним, Каменских на фоне слухов о беременности "опозорилась" в бикини: "Главное, чтобы Потапчика радовала".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Позитива и подруга Каменских в бикини рассказала о необычных ритуалах в ванной: "Я каждый вечер...".

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