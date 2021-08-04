Известная певица Настя Каменских показала в отпуске, как веселится в роскошных апартаментах на яхте

Отправившись на отдых заграницу вместе с мужем, мамой и лучшей подругой Анной Андрийчук, Настя начала активно показывать в Стори, как проводит время в их компании. При этом звезда рассказала, что давно хотела поехать отдохнуть.

«Если вы следите за моими историями и постами, то видели сколько концертов мы с моей командой выступили, сколько было проектов, съёмок и работы за последние два месяца! Так вот, самое время побаловать себя отдыхом! Отпуск, мое грандиозное событие! Так, что ждите много красивых фоточек☺» - писала Настя всего пару дней назад.

В разделе Стори звезда показала также дорогие апартаменты яхты, где она отдыхает с близкими. Не обошлось и без видео для Тик-Тока, где Каменских всячески крутилась перед камерой, чтобы показать пышную фигуру в маленьком купальнике на завязках на фоне обстановки в их комнате с Потапом.

Как можно заметить, большую часть отпуска звезда проводит именно на яхте, любуясь морем и показывая новые образы.

Напомним, Каменских на фоне слухов о беременности "опозорилась" в бикини: "Главное, чтобы Потапчика радовала".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Позитива и подруга Каменских в бикини рассказала о необычных ритуалах в ванной: "Я каждый вечер...".

Также Politeka писала, что Потап резвится на яхте с лучшей подругой Насти Каменских: "Поздно, Настенька...".