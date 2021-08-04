Известная певица Настя Каменских показала в отпуске, как веселится в роскошных апартаментах на яхте
Отправившись на отдых заграницу вместе с мужем, мамой и лучшей подругой Анной Андрийчук, Настя начала активно показывать в Стори, как проводит время в их компании. При этом звезда рассказала, что давно хотела поехать отдохнуть.
«Если вы следите за моими историями и постами, то видели сколько концертов мы с моей командой выступили, сколько было проектов, съёмок и работы за последние два месяца! Так вот, самое время побаловать себя отдыхом! Отпуск, мое грандиозное событие! Так, что ждите много красивых фоточек☺» - писала Настя всего пару дней назад.
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В разделе Стори звезда показала также дорогие апартаменты яхты, где она отдыхает с близкими. Не обошлось и без видео для Тик-Тока, где Каменских всячески крутилась перед камерой, чтобы показать пышную фигуру в маленьком купальнике на завязках на фоне обстановки в их комнате с Потапом.
Как можно заметить, большую часть отпуска звезда проводит именно на яхте, любуясь морем и показывая новые образы.
Напомним, Каменских на фоне слухов о беременности "опозорилась" в бикини: "Главное, чтобы Потапчика радовала".
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