Популярный артист и продюсер Потап в новом интервью дал ответы на самые необычные темы

Несколько дней назад популярный ведущий Слава Демин встретился в центре Киева с украинским продюсером, автором и певцом Потапом, чтобы задать ему классически «29 вопросов от Люкс ФМ» в рамках специального блога.

В интервью с вопросами Потапу пришлось рассказать о долгах друзей, отношениях с женой Настей Каменских, родителях и новом альбоме «Без рекламы». Не поставил Потапа в тупик и вопрос довольно странного характера.

«Три вещи, о которых Потап думает, когда сидит на унитазе».

Артист ответил спокойно:

«Я сочиняю песни иногда. А знаешь почему? Потому что везде, везде, где б ты ни находился, тебя трогают. И туалет единственное место сейчас, где ты можешь уединиться. Я в такие моменты достаю газетку и даже на газетке сочинял. А еще почему? Потому что в момент твоего присутствия в туалете, если ты уж туда надолго зашел, твое тело расслабляется и мозг перестает контролировать свои какие-то процессы и начинают открываться другие мысли».

Поклонники также отреагировали на юморные ответы артиста:

«Ну я обожаю юмор Потапа, даже пошлый, я аж зашла посмотреть что это😄 и как я ржала; Отличное интервью, какой светлый человек Потап!; Как его можно не любить ! Вымирающий тип Настоящих Мужчин !!👍🏻; Прикольно! Потапа, конечно, не переговоришь))».

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