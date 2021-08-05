Известная певица Настя Каменских, отдыхая заграницей с подругой, мамой и мужем, показала себя настоящую

В отпуске Настя решила не скромничать и показывает теперь каждый день много кадров в разных нарядах и с разным стилем. Не обходится при этом без снимков на дорогой яхте или кадров с танцами, отснятых для Тик-Тока.

В одном из роликов Настя позировала в черно-белом бикини и не постеснялась показать себя настоящую и без фотошопа. Таким образом звезда продемонстрировала, как выглядит ее фигура в реальной жизни.

Немногим позже артистка представила еще кадры в похожем образе, но уже в другой цветовой гамме.

«Вот бы так начиналось каждое утро🥰☀️», - пишет Каменских.

«Красота Красот!❤️; Поиграем?; как всегда великолепна ❤; Фигурка огонь🔥; Шикарно👏🔥; Да будет так ❤️; ✨ Какой ровный загар🎶🎷; Красивая😍; Ассоль❤️; В последнее время только так и начинается😁👌; Царица морей Анастасия Каменских; Обворожительно прекрасна🔥; Ооо, а скатертью обмоталась зачем???; @kamenskux вы чего и ночуете на яхте?».

Напомним, Каменских в постели показала, как расслабляется в мужских объятиях: "Хорошего наслаждения".

Как сообщала Politeka, Каменских после жуткого ЧП удивила выходкой на сцене, появились кадры: "Этот куб начинает крутиться...".

Также Politeka писала, что Загорелая Каменских в купальнике рассказала, чем решила себя побаловать: "Мое грандиозное событие!".