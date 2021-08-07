Настя Каменских показалась вместе с Потапом (Алексеем Потапенко), обратившись к украинцам

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является очень популярной певицей, выступавшей в дуэте "Потап и Настя", а после этого начав сольную карьеру под псевдонимом NK, а за Алексея вышла замуж. Красотка также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами интересным.

На новом фото, которое красотка выбросила в сеть, Потап и Настя были вместе. Каменских сделала селфи, сделав фото довольно крупным планом.

"Придумайте название к этой фотографии", - написала Каменских.

"Скажите доктор, может мне уменьшить подбородок?", - написал в ответ Потап.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кот Базилио и лиса Алиса.... очень красивые", "Когда жена заставила фоткаться", "У нас есть хорошие новости", "Растворяясь в любви друг друга, смотрим мы на мир с слегка загадочной улыбкой".

Напомним, Каменских посреди ночи сиганула за борт яхты, Потап бросился за ней

А еще Politeka сообщала, что Потап с борта роскошной яхты заговорил о трудностях звездной жизни

Также Politeka писала, что загорелый Потап в отпуске с тещей и экс-женой Позитива похвастался обновками



