Настя Каменских показалась вместе с Потапом (Алексеем Потапенко), обратившись к украинцам
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является очень популярной певицей, выступавшей в дуэте "Потап и Настя", а после этого начав сольную карьеру под псевдонимом NK, а за Алексея вышла замуж. Красотка также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами интересным.
На новом фото, которое красотка выбросила в сеть, Потап и Настя были вместе. Каменских сделала селфи, сделав фото довольно крупным планом.
"Придумайте название к этой фотографии", - написала Каменских.
Взъерошенная Алла Пугачева прошлась по магазинам в зеленой "пижаме": "Оцените look"
Техногенная катастрофа в украинском городе: людям запрещают открывать краны
Врач назвал основные симптомы штамма "Дельта", количество заболевших растет: "Не только высокая температура"
Что готовят на "Танцях з зірками" в память о Чапкисе, Шоптенко раскрыла детали: "Касался души каждого"
Полякова на дне рождения мамы засветила мужа, который намного ее старше: "Ой, Вадюся..."
"Скажите доктор, может мне уменьшить подбородок?", - написал в ответ Потап.
Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:
"Кот Базилио и лиса Алиса.... очень красивые", "Когда жена заставила фоткаться", "У нас есть хорошие новости", "Растворяясь в любви друг друга, смотрим мы на мир с слегка загадочной улыбкой".
Напомним, Каменских посреди ночи сиганула за борт яхты, Потап бросился за ней
А еще Politeka сообщала, что Потап с борта роскошной яхты заговорил о трудностях звездной жизни
Также Politeka писала, что загорелый Потап в отпуске с тещей и экс-женой Позитива похвастался обновками