Певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом, подружкой, экс-женой Позитива Аней Андрийчук, мамой и свекровью отдыхает сейчас в Хорватии
34-летняя звезда активно рассказывает и показывает в соцсети все прелести семейного отпуска. В частности, в своих новых "сториз" Каменских показала то, ради чего приехала в Хорватию, передает Politeka.net. Певица засняла большое озеро, а также выходку мужа.
"Вот, собственно, цель нашего приезда. Такое большое пресное озеро. Говорят, если помочить здесь ножки и загадать желание, оно обязательно сбудется... Видимо, у Леши так много желаний, что он решил просто искупаться", - посмеялась Настя.
Лобода после громкого заявления о возвращении на родину, раскрыла, что ждет украинцев : "Я впервые..."
Врач назвал основные симптомы штамма "Дельта", количество заболевших растет: "Не только высокая температура"
Сердючку забросали яйцами после концерта, Данилко раскрыл, что было потом: "Оказывается, им за это дали..."
Зной и ливни разделят Украину, циклон Генри ворвется с новой погодой: что ждет украинцев
Дженнифер Лопес в броских лосинах удивила внешним видом на фоне молоденьких красоток: показательные кадры
Далее Каменских и ее близкие устроили себе настоящий "пир живота".
"Ребят, вы не представляете, как мы обожрались...Не просто объелись, а именно о-бо-жра-лись! При том, что это одни морепродукты, овощи, но, тем не менее...вот бы второй желудок. Тут так вкусно", - поделилась Настя эмоциями.
А завершением еще одного чудесного дня на отдыхе стали экстремальные развлечения. Настя сделала репост "сториз" Ани. Девушки и Потап устроили "ночное плавание", сиганув за борт яхты посреди ночи.
"Сумасшедшая", - подписала кадры подружка Каменских.
Напомним, Каменских разозлила фанатов редким снимком с мамой и свекровью: "Выросла в полноценной семье, а Потапа увела"
Как сообщала Politeka, Потап с борта роскошной яхты заговорил о трудностях звездной жизни: «Прятаться от…»
Также Politeka писала, что загорелая Каменских не постеснялась показать себя без фотошопа в бикини