Певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом, подружкой, экс-женой Позитива Аней Андрийчук, мамой и свекровью отдыхает сейчас в Хорватии

34-летняя звезда активно рассказывает и показывает в соцсети все прелести семейного отпуска. В частности, в своих новых "сториз" Каменских показала то, ради чего приехала в Хорватию, передает Politeka.net. Певица засняла большое озеро, а также выходку мужа.

"Вот, собственно, цель нашего приезда. Такое большое пресное озеро. Говорят, если помочить здесь ножки и загадать желание, оно обязательно сбудется... Видимо, у Леши так много желаний, что он решил просто искупаться", - посмеялась Настя.

Далее Каменских и ее близкие устроили себе настоящий "пир живота".

"Ребят, вы не представляете, как мы обожрались...Не просто объелись, а именно о-бо-жра-лись! При том, что это одни морепродукты, овощи, но, тем не менее...вот бы второй желудок. Тут так вкусно", - поделилась Настя эмоциями.

А завершением еще одного чудесного дня на отдыхе стали экстремальные развлечения. Настя сделала репост "сториз" Ани. Девушки и Потап устроили "ночное плавание", сиганув за борт яхты посреди ночи.

"Сумасшедшая", - подписала кадры подружка Каменских.

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