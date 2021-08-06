Певица Настя Каменских заговорила о важности иметь крепкую семью, но что-то пошло не по плану

34-летняя настя и 40-летний Потап (Алексей Потапенко) официально женаты два года, но, по информации в Сети, их отношения начались еще, когда продюсер был вместе со своей первой супругой Ириной Горовой, от которой у него 12-летний сын Андрей. Каменских часто обвиняют в том, что она разбила семью Алексея.

В своем новом посте в Инстаграм певица показала серию теплых фото, на одном из которых предстала рядом с мамой, свекровью и мужем, передает Politeka.net.

В подписи Каменских отметила, что выросла в "идеальной" семье и призвала своих подписчиков ценить и оберегать друг друга.

"Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте❤️ А наши улыбки, путешествия и впечатления - самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга 😘", - Настя удивила душевным порывом.

Не все пользователи, однако, пришли в восторг. Некоторые "тыкнули" певицу в ее собственные "грешки":

"Мда... сама выросла в полноценной семье, в любви и заботе, а Потапа увела из семьи и теперь его ребенок не в полноценной семье и заботе. Есть хорошая пословица не руши там где ты не строил - боже, что за бред вы несёте - да, точно, а подает себя такой правильной, смешно... - вот тоже самое я хотела написать. Всё так чудесно,только семью разрушила"

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