Певица Настя Каменских отбросила "инстаграмную ванильность" и рассказала неожиданные детали о жизни с мужем, рэпером Потапом

34-летняя звезда разговорилась о личном в интервью YouTube-каналу DOROTYE, раскрыв правду о ссорах с любимым, передает Politeka.net.

Как известно, парочка в браке вот уже два года, но их отношения начались задолго до этого. В 2013 году, когда Потап был еще женат на Ирине Горовой, появились первые доказательства, что они с Настей — не только коллеги в дуэте. Тогда на телевидении показали кадры с артистами, тайно отдыхающими на Кубе.

Сейчас Настя с Потапом, естественно, уже не стесняются показывать свои отношения на публике, выставляя "приторно-ванильные" кадры в соцсетях. Что за этим стоит и ссорятся ли они, поинтересовалась ведущая у певицы.

"Не конфликты, а, наверно, споры, потому что конфликты это уже совсем, когда ты ругаешься...", - начала Настя, но ее перебили, - "То есть такого, чтобы вы прям не разговаривали друг с другом, такого не было?"

"Нет, конечно, было! - возразила Каменских. - Но, здравствуйте, наши отношения, начались вообще с ругани, мы еще когда работали в дуэте, мы так ругались, что я, честно скажу, так не ругалась ни с кем. Нас даже селили в разные отели. Это была просто ненависть! Вот, правду говорят, от любви до ненависти один шаг. Это удивительно! Если бы мне кто-то тогда сказал, что я выйду замуж за Лешу, я бы (рассмеялась, - ред.) - нет!"

После такого бурного начала отношений сейчас у Насти с Потапом все практически идеально.

"Конфликты - для меня слово такой огромное, острое, тяжелое... У нас бывает какой-то вздор легкий, спор, возможно, - поделилась певица и добавила, что очень эмоциональная, но муж нашел к ней подход, - Леша в этот момент превращается в воду, чтобы тушить этот пожар".

Напомним, Потап при сыне разговорился об "очень интересных" отношениях с Дорофеевой: "Надя – ракета".

Как сообщала Politeka, Разочарованная Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом: "Очень важное сообщение".

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